Рождественское похищение: американка вернула утраченные украшения с помощью AirTag и TikTok

Жительница США приобрела метку AirTag от Apple после того, как у ее соседей украли рождественские декорации. Как оказалось – недаром.

Женщина, как и ее соседи, оставила во дворе рождественские надувные фигуры. Однако прикрепила к ним метку AirTag, которая позволяет отследить точное местоположение объекта.

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Похищение

Идея себя окупила. Вскоре выставленные на улице фигуры были также похищены.

Надувные фигуры, которые были похищены / Скриншот 24 канала

Камера наблюдения зафиксировала неизвестных в масках: они подъехали к дому, загрузили декорации к автомобилю и уехали.

Женщина обратилась в полицию, предоставив точную информацию о том, где находится ее имущество.

Полицейские прибыли к жилому комплексу, на территории которого обнаружили множество надувных фигур и других рождественских декораций.

Полиция обнаружила надувные фигуры на территории жилого комплекса / Скриншоты 24 канала

Судя по всему, грабители занимаются этим не первый день и уже собрали солидную коллекцию надувных фигур.

Полиции, к сожалению, не открыл, поэтому они уехали, сказав, что бессильны что-либо сделать.

Тогда американка решила придать историю огласке. Она создала страницу в TikTok и опубликовала несколько роликов, в которых подробно рассказала о происшествии и реакции правоохранительных органов.

Видео набрали много предпочтений и просмотров, но поразили не полицию, а самих грабителей. Злоумышленники, судя по всему, поняли, что уже прославились, и чтобы не усугублять для себя ситуацию, посреди ночи сами вернули похищенное, вновь приехав в дом владелицы надувных фигур.

Автор роликов с ником @latoxicanys уже закрыла свою страницу, поэтому оригинальные ролики, к сожалению, недоступны. Однако в TikTok остались видео других пользователей, которые использовали ее материалы.