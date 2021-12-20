Женщина, как и ее соседи, оставила во дворе рождественские надувные фигуры. Однако прикрепила к ним метку AirTag, которая позволяет отследить точное местоположение объекта.
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Похищение
Идея себя окупила. Вскоре выставленные на улице фигуры были также похищены.
Надувные фигуры, которые были похищены / Скриншот 24 канала
- Камера наблюдения зафиксировала неизвестных в масках: они подъехали к дому, загрузили декорации к автомобилю и уехали.
- Женщина обратилась в полицию, предоставив точную информацию о том, где находится ее имущество.
- Полицейские прибыли к жилому комплексу, на территории которого обнаружили множество надувных фигур и других рождественских декораций.
Полиция обнаружила надувные фигуры на территории жилого комплекса / Скриншоты 24 канала
- Судя по всему, грабители занимаются этим не первый день и уже собрали солидную коллекцию надувных фигур.
- Полиции, к сожалению, не открыл, поэтому они уехали, сказав, что бессильны что-либо сделать.
Тогда американка решила придать историю огласке. Она создала страницу в TikTok и опубликовала несколько роликов, в которых подробно рассказала о происшествии и реакции правоохранительных органов.
Видео набрали много предпочтений и просмотров, но поразили не полицию, а самих грабителей. Злоумышленники, судя по всему, поняли, что уже прославились, и чтобы не усугублять для себя ситуацию, посреди ночи сами вернули похищенное, вновь приехав в дом владелицы надувных фигур.