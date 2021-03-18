В NASA сообщили о том, что марсоход Perseverance зафиксировал на свои камеры пылевой вихрь на Красной планете. Такие воздушные вихри называют марсианскими "пылевыми дьяволами".

Так называемый пылевой дьявол (Dust Devil) попал в поле зрения одной из камер на борту ровера. Видно, как вихрь передвигается по марсианской поверхности в районе кратера Езеро.

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Пылевой дьявол прошел мимо марсохода, что видно в обнародованном ролике. К сожалению, в NASA не уточнили размер вихря и скорость его движения.

Пылевой дьявол вблизи марсохода Perseverance: смотрите видео

Стоит отметить, что впервые пылевой дьявол на Марсе был сфотографирован еще в 1970-х годах во время работы программы "Викинг", реализованной NASA.

Размеры таких вихрей могут быть немалыми, и часто они даже могут навредить автоматическим станциям. Но вихрь, который попал в объектив Perseverance, небольшой и не сможет нанести вреда марсоходу.

Напомним, что Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете 18 февраля 2021 года. Этот технически сложный аппарат несет на борту семь научных инструментов для изучения поверхности Марса в районе кратера Езеро. Кроме того, ровер получил несколько камер и два микрофона для записи звука.