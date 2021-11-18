Ровер Perseverance успешно собрал образец марсианского грунта, который доставят на Землю

Марсоход Perseverance Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уже в третий раз осуществил сбор грунта, который в рамках будущих миссий ученые рассчитывают доставить на Землю для дальнейшего изучения. Бурение отверстия и забор образцов почвы были проведены 15 ноября.

Что Perseverance делает на Марсе

Perseverance приземлился в марсианском кратере Езеро шириной около 45 километров в феврале 2021 года. Основная миссия ровера заключается в поиске признаков существования жизни на Марсе в прошлом, а также сборе образцов почвы для подробного исследования в будущем.

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По плану собранные за время работы марсохода образцы грунта будут доставлены на Землю в рамках совместной миссии NASA и Европейского космического агентства (ESA) в 2031 году. Первые два образца почвы были собраны в сентябре.

Еще один маленький кусочек Марса, который я забираю с собой. Мой последний образец взят из камня, который является зеленым минералом оливина, и у моей научной группы есть несколько идей о том, как он туда попал,

– говорится в сообщении, которое появилось в аккаунте Perseverance в твиттере.

Снимок места забора третьего образца грунта / Фото NASA / JPL-Caltech

Оливин является породообразующим минералом, магнезиально-железистым силикатом, из которого состоит значительная часть верхнего слоя мантии Земли. Ученые не поделились своими предположениями относительно того, как оливин появился на поверхности Марса, но не исключено, что они сделают это в скором времени.