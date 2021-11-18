Что Perseverance делает на Марсе
Perseverance приземлился в марсианском кратере Езеро шириной около 45 километров в феврале 2021 года. Основная миссия ровера заключается в поиске признаков существования жизни на Марсе в прошлом, а также сборе образцов почвы для подробного исследования в будущем.
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По плану собранные за время работы марсохода образцы грунта будут доставлены на Землю в рамках совместной миссии NASA и Европейского космического агентства (ESA) в 2031 году. Первые два образца почвы были собраны в сентябре.
Еще один маленький кусочек Марса, который я забираю с собой. Мой последний образец взят из камня, который является зеленым минералом оливина, и у моей научной группы есть несколько идей о том, как он туда попал,
– говорится в сообщении, которое появилось в аккаунте Perseverance в твиттере.
Снимок места забора третьего образца грунта / Фото NASA / JPL-Caltech