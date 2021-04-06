Сейчас исследователи имеют несколько гипотез появления камня на Марсе: это может быть часть выветренной местной породы; это кусок Марса, который попал в кратер Езеро в результате столкновения; или же это метеорит.

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Perseverance использовал инструмент SuperCam для анализа камня

Длина камня – около 15 см. Perseverance уже оставил на камне пометки лазером, который является частью инструмента SuperCam, для оптического, химического и минералогического анализа камней и почвы на Марсе. Он является усовершенствованной версией прибора ChemCam марсохода Curiosity. Прибор имеет два лазера и четыре спектрометра для удаленного поиска биосигнатур и оценки возможности существования марсианской жизни в прошлом.

Ученые надеются, что со временем SuperCam даст больше информации о составе странной породы и ученые смогут определить образовалась ли она на месте или же была перенесена туда каким-то процессом. Если камень не сформировался на его нынешнем месте, возможно, вода когда-то давно принесла его в кратер Езеро или это мог быть метеорит, подобный тому, который марсоход Curiosity обнаружил в 2014 году.

Как работает SuperCam

Марсоход имеет на борту семь научных приборов. SuperCam расположен на вершине мачты и может посылать лазерные пучки в выбранные камни на расстояние до 7 метров от марсохода. Каждый луч создает облачко из испаренной породы, состав которой может быть проанализирован камерами и спектрометрами SuperCam.

Впервые SuperCam на Марсе заработал 2 марта, когда лазер начал делать "выстрелы" по цели под названием Máaz ("Марс" на языке навахо). Команда Perseverance неофициально назвала свой район кратера Езеро Каньоном Де Шейи, в честь национального памятника на земле навахо на северо-востоке Аризоны.