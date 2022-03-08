Ровер Curiosity зафиксировал красивый "цветок" на Марсе

Марсоход Curiosity продолжает посылать на Землю великолепные снимки поверхности Красной планеты. На этот раз в объектив его камеры попал крохотный минерал в форме цветка, ширина которого всего 1 сантиметр.

Несмотря на то, что этот объект очень напоминает земной коралл, он не жив организм и подобные образования не впервые встречаются на Марсе. Curiosity снял необычный минерал у горы Эолида, которая также известна как гора Шарпа.

Не пропустите Ровер Curiosity обнаружил странный объект на поверхности Марса

Это центральный пик огромного кратера Гейла, изучением которого занят марсоход Curiosity с момента своего прибытия в 2012 году.

Фото минерала

Опубликованное изображение NASA сформировано из нескольких снимков. Возможность формирования составляющих фотографий позволяет создавать более детальные изображения марсианской поверхности.

По мнению исследователей, необычный камень образовался из выпавших в осадок минералов из воды, которой было в достатке на Марсе в древности. За время своего пребывания в кратере Гейла Curiosity удалось обнаружить несколько подобных минеральных образований, что не вызывает особого изумления, поскольку в древности это место могло быть огромным озером.

Фото минерала в форме цветка на поверхности Марса у кратера Гейла / Фото NASA

Интересно, но предшественник Curiosity велосипед Opportunity в 2004 году обнаружил на равнинной местности вблизи марсианского экватора несколько сферических объектов голубовато-серебристого оттенка, за что позже их назвали "марсианской черникой". По мнению ученых, такой цвет объекты получили из-за того, что в их составе преобладает гематит, одна из разновидностей оксида железа. В то же время марсианский "цветок", который удалось снять Curiosity, имеет состав и цвет практически идентичные к окружающим его породам.