Несмотря на то, что этот объект очень напоминает земной коралл, он не жив организм и подобные образования не впервые встречаются на Марсе. Curiosity снял необычный минерал у горы Эолида, которая также известна как гора Шарпа.
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Это центральный пик огромного кратера Гейла, изучением которого занят марсоход Curiosity с момента своего прибытия в 2012 году.
Фото минерала
Опубликованное изображение NASA сформировано из нескольких снимков. Возможность формирования составляющих фотографий позволяет создавать более детальные изображения марсианской поверхности.
По мнению исследователей, необычный камень образовался из выпавших в осадок минералов из воды, которой было в достатке на Марсе в древности. За время своего пребывания в кратере Гейла Curiosity удалось обнаружить несколько подобных минеральных образований, что не вызывает особого изумления, поскольку в древности это место могло быть огромным озером.
Фото минерала в форме цветка на поверхности Марса у кратера Гейла / Фото NASA