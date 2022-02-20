Ровер Curiosity обнаружил странный объект на поверхности Марса

Curiosity исследует поверхность Красной планеты с 2012 года. Недавно аппарат NASA наткнулся на странный объект. Фото кратера Гейла привлекли внимание писателя Пола Скотта Андерсона, он поделился ими в сети.

Публикация писателя вызвала оживленную дискуссию, во время которой пользователи предлагали разные варианты происхождения такого необычного камня. Поскольку в древности на Марсе было достаточно жидкой воды, можно предположить, что плавные линии на камне сделала жидкость миллиарды лет назад.

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Интересно и то, что NASA публикует снимки Марса в открытом доступе, но Андерсон заявил, что на его адрес поступило сообщение о необходимости прекратить противоправные действия от компании, которая утверждает, что имеет NFT-токен, что подтверждает право на владение снимком необычного камня.

Взгляните на этот чудесный камень, который вчера марсоход Curiosity нашел на Марсе,

– добавил Андерсон к опубликованным снимкам.

Камень необычной формы обнаружили на Марсе / Фото Nasa / Twitter @PaulHammond51

Что могло вызвать появление такого камня на Марсе

Ученые, которые занимаются исследованием Марса, пришли к выводу, что миллиарды лет назад кратерные озера были обычным явлением на Красной планете. Когда воды в кратере становилось очень много, она переваливалась через край, в результате чего происходили масштабные наводнения, которые прорезали речные русла.

В наши дни на высушенной ветрами поверхности Марса все еще можно увидеть отчетливые следы древних рек. Вполне может оказаться, что найденный марсоходом камень был отшлифован одним из таких течений миллиарды лет назад.