Россию временно отстранили от участия в проектах CERN

В связи с нападением России на Украину руководство Совета Европейской организации ядерных исследований (CERN) решило на неопределенное время заморозить участие России в совместных проектах. Запрет относится как к сотрудничеству с властями России, так и с российскими институтами.

CERN и Россия

Сотрудничество с CERN началось еще при СССР, когда советские физики приезжали работать на ускорителях и приглашали иностранных ученых участвовать в собственных проектах.

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После развала СССР сотрудничество CERN и России регулировалось подписанным в 1993 году двусторонним соглашением. Ученые и инженеры из России участвовали в строительстве Большого адронного коллайдера (ВАК), на котором впоследствии также могли ставить эксперименты во время совместных работ.

Официально статус России в CERN – наблюдатель. Заявка на ассоциированное членство была подана в 2012 году, но была отозвана в 2018 году. Страна и ученые не допустили присутствия на заседаниях Совета даже без права решающего голоса, а также не разрешили участвовать в тендерах на поставку оборудования.

Почему это важно

Совет CERN в своей резолюции заявил, что будет способствовать инициативам, направленным на поддержку украинских исследователей и украинских проектов в области физики высоких энергий. При этом Россия на неопределенный срок избавляется от своего статуса наблюдателя в организации, никакие новые проекты со страной и российскими организациями не могут быть начаты. В документе отмечается, что менеджмент CERN будет соблюдать режим международных санкций, наложенных на Россию.

Кроме того, сообщество CERN собирает деньги , которые будут направлены непосредственно в представительство Международного Красного Креста в Украине. Эти деньги помогут удовлетворить потребности населения, включая безотлагательную медицинскую помощь, психологическую поддержку, донорство крови, раздачу продуктов, воды и других предметов первой необходимости.

, которые будут направлены непосредственно в представительство Международного Красного Креста в Украине. Эти деньги помогут удовлетворить потребности населения, включая безотлагательную медицинскую помощь, психологическую поддержку, донорство крови, раздачу продуктов, воды и других предметов первой необходимости. Директорат CERN будет выделять из бюджета организации пожертвования, сделанные персоналом.

Ассоциация персонала CERN также внесет финансовый вклад в собранные деньги.

Прекращение сотрудничества CERN с Россией – важный сигнал. Это свидетельствует о том, что весь мир, включая научное сообщество, стремится отделиться от государства-террориста и не иметь с ним ничего общего даже несмотря на временные неудобства и риски для себя.

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