Для начала отметим, что сама технология спутникового интернета не является чем-то новым. Она существует уже несколько десятилетий и Starlink в этом плане не был первым. Однако такая связь всегда была резервным решением на случай проблем с оптоволоконным соединением из-за меньшей скорости и других сложностей использования. На момент массового вторжения российских войск 24 февраля, Украина пользовалась услугами спутникового интернета Viasat.

Интересно Михаил Федоров рассказал, сколько людей ежедневно пользуются интернетом Starlink в Украине

Как Россия начала кибервойну

Заявления по этому поводу сделали во вторник Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Эстония и Европейский союз. По данным их разведки, Россия стояла за массированной кибератакой на спутниковую интернет-сеть, которая вывела из строя десятки тысяч модемов в начале нового вторжения в Украине 24 февраля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кибератака, которая произошла как раз в тот момент, когда российская бронетехника вторглась в Украину, была направлена "на нарушение украинского командования и контроля во время вторжения , и эти действия имели побочные последствия для других европейских стран".

, и эти действия имели побочные последствия для других европейских стран". Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала взлом спутникового интернета "преднамеренным и злонамеренным", а Совет ЕС заявил, что это вызвало невыборочные перебои связи в Украине и нескольких государствах-членах ЕС.

Отключение Viasat KA-SAT называют самой заметной кибератакой этой войны. Она "повлекла немедленные последствия для пользователей спутникового интернета по всей Европе".

Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) также сообщает, что основной целью российской атаки были украинские военные, но она также нарушила работу ветряных электростанций и интернет-пользователей в Центральной Европе.

Поврежденные модемы приходилось заменять вручную. Директор Агентства национальной безопасности США по кибербезопасности Роб Джойс пояснил Reuters, что это не было похоже на обычный сбой, при котором достаточно отключить модем и снова подключить его, просто перезагрузив.

Они были в тяжелом состоянии. Их пришлось вернуть на завод, чтобы их заменили,

– говорит Роб Джойс.

Эта атака, говорят эксперты, была направлена именно на украинских военных и вызвала "огромные потери в связи в самом начале войны". Она нарушила связь между государственными учреждениями, предприятиями и пользователями в Украине. Точные последствия до сих пор неизвестны.

Россия, как всегда, ни в чем не виновата

Россия отрицает обвинения о причастности к кибератакам. Посольство оккупантов в США назвало абсурдными утверждения Госдепартамента США о причастности Москвы к кибератакам на объекты критической инфраструктуры Украины. Слова рашистских чиновников цитирует пропагандистское издание ТАСС.

Обратили внимание на заявление Госдепартамента о якобы причастности России к кибератакам на объекты критической инфраструктуры Украины. Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России. Мы привержены использованию информационно-коммуникационных технологий исключительно на благо развития мирового сообщества. Россия готова к равноправному, профессиональному и неполитизированному диалогу с США по широкому кругу актуальных вопросов информационной безопасности. Мы сохраняем открытыми каналы для практического взаимодействия. Нашим американским коллегам об этом известно,

– говорится в комментарии российской дипмиссии.

При этом представители России заявляют, что в Госдепартаменте не хотят признавать, что США являются одним из главных источников глобальных киберугроз.

Именно с американской территории проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе России. Только за последние полгода наши компетентные ведомства направили около 500 сообщений о вредоносной активности из юрисдикции Соединенных Штатов,

– добавляют там.

Что говорит Илон Маск

Илон Маск, который в самом начале нового вторжения российских войск предоставил Украине тысячи терминалов Starlink и включил доступ к спутниковому интернету для украинцев, прокомментировал публикацию Reuters в своем твитере.

Пока что Starlink сопротивлялся российской кибервойне, попыткам заглушения и взлома, но они наращивают свои усилия,

– написал предприниматель.

Это не первые подобные заявления. В интервью Матиасу Депфнеру, гендиректору немецкого издательства Axel Springer, Маск высказывал мнение, что Россия может попытаться уничтожить спутники Starlink на орбите. Однако SpaceX знает, что делать в таком случае.