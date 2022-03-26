Кроме Kaspersky Lab бюро общественной безопасности и внутренней безопасности Федеральной комиссии по связи США (FCC) добавило в список опасных компаний и China Telecom (Americas) Corp и China Mobile International USA Inc.

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Реакция "Лаборатории Касперского"

Конечно же, российская компания сразу отреагировала на такой шаг со стороны FCC. По мнению Kaspersky Lab, это политически мотивированное решение.

"Лаборатория Касперского" разочарована решением Федеральной комиссии по коммуникациям США запретить использовать определенные федеральные субсидии на телекоммуникационные системы для приобретения продуктов и сервисов "Лаборатории Касперского". Это решение основано не на технической оценке товаров компании, а было принято по политическим мотивам. Это фундаментально не соответствует подходу, которого мы придерживаемся,

– отметили в компании.

В то же время, в "Лаборатории Касперского" отметили, что готовы сотрудничать с госорганами США и ответить на любые вопросы со стороны регуляторов.

Что нужно знать о Kaspersky Lab

"Лаборатория Касперского" – это международная группа компаний с центральным офисом в Москве, специализирующаяся на разработке программного обеспечения. Компания является крупнейшим в Европе производителем систем защиты от вредоносного и нежелательного программного обеспечения, хакерских атак и спама.

В июле 2012 года журнал Wired опубликовал статью журналиста Ноа Шахтмана, в которой Касперский обвинялся в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В марте 2015 года издание Bloomberg опубликовало статью, где авторы Кароль Матлак, Мишель Райли и Джордан Робертсон вновь обвиняют Лабораторию в сотрудничестве с российскими шпионами, и в одностороннем, выборочном освещении географии хакерских угроз в своих отчетах, а также в личных связях Евгения Касперского с КГБ, а позже с ФСБ.

5 октября 2017 года издание The Wall Street Journal сообщило, что российские хакеры получили доступ к файлам американского Агентства национальной безопасности благодаря антивирусу "Лаборатории Касперского".

Относительно последнего инцидента, источники газеты рассказали, что сотрудник АНБ скопировал на персональный компьютер засекреченную информацию для работы дома. На его компьютере был установлен антивирус Касперского, что и позволило хакерам получить доступ к этой информации. Инцидент произошел в 2015 году. Вскоре после этого сотрудник был отстранен от должности.

Благодаря полученной информации, российские хакеры узнали, как работает американская система кибер-шпионажа и, вероятно, теперь имеет лучшие возможности для защиты от него.