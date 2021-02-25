Корпус российского модуля "Звезда" на Международной космической станции может иметь по меньшей мере шесть трещин, из которых происходит утечка воздуха. Первую из них планируется окончательно закрыть на следующей неделе. Об этом сообщают российские СМИ после переговоров "Роскосмоса" с экипажем орбитальной станции.

Ранее мы уже сообщали об обнаружении двух трещин на борту МКС, которые российские космонавты пытались безуспешно обнаружить и ликвидировать. Известно лишь что они в российском модуле "Звезда".

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Эпопея с трещинами на МКС

Первая трещина длиной около 4,5 см была обнаружена в промежуточной камере модуля "Звезда" в октябре прошлого года. Сейчас она закрыта временной заплаткой из резины и алюминиевой фольги. В среду космонавты обнаружили зону второй возможной трещины и закрыли ее несколькими слоями пленки, чтобы точно определить, есть ли в этом месте утечка воздуха.

В ходе переговоров экипажа с Землей космонавты отметили, что проведут обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом. На пятницу запланировано обследование еще трех зон где возможна утечка воздуха.

Когда все началось

Впервые небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена еще в сентябре 2019 года. В прошлом году российские космонавты нашли одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и временно закрыли ее. Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 мм, давление воздуха на МКС начало опускаться на 0,4 мм ртутного столбца в сутки.