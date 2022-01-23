Российского космонавта не пустили в США: ранее тот незаконно посещал Крым

В США отказались выдавать визу российскому космонавту Николаю Чубу. Проблемы с оформлением документов могли возникнуть, поскольку ранее он посещал оккупированный Крым.

На это в своем телеграм-канале 22 января пожаловался Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса". Он пояснил, что Чуб должен был проходить в США подготовку к полету в космос.

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Рогозин говорит об "опасном прецеденте"

Из-за того, что космонавту отказали в выдаче визы, Рогозин уже направил запрос главе NASA. "Так не годится", – жаловался он. Впоследствии глава "Роскосмоса" высказался на эту тему вновь. "Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе кому-то из американских астронавтов, направляющихся в Звездный городок на подготовку к космическому полету", – поспешил заверить он.

То, что власти США сделали с визой нашего космонавта – это опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции,

– пригрозил Рогозин.

Все – из-за визитов в оккупированный Крым

Как пишет российское издание ТАСС, ссылаясь на свои источники, Вашингтон принял решение об отказе визы "без объяснения причин". В то же время в телеграм-канале Alpha Centauri утверждают, что причиной такого решения могут быть незаконные визиты Чуба в оккупированный Крым.

Российский космонавт ездил на полуостров в 2017 и 2018 годах. "Это один из немногих космонавтов, которые решили нарушить правила пересечения границы с Украиной. А это уже несколько лет является неофициальной причиной отказа в выдаче визы", – говорится в заметке.

Коротко о Николае Чубе

Источник: "Википедия"

37-летний российский космонавт. Опыта космических полетов пока нет. Ранее работал генеральным директором компании "Спейс Ту".

Сейчас проходит подготовку в составе дублирующего экипажа космической экспедиции МКС-68 и основного экипажа МКС-69.

В 2022 году должен был провести 5 недель в Космическом центре имени Линдона Джонсона в США, чтобы ознакомиться с американским сегментом МКС.

Могут ли в Вашингтоне изменить решение

Позже в телеграм-канале добавили, что сейчас, по неофициальным данным, в США рассматривают 3 варианта развития событий. Первый заключается в том, чтобы выдать россиянину визу в привычном режиме. Второй – в том, чтобы выдать документ позже (тогда космонавт не успеет вовремя пройти подготовку к полету). Наконец, ему таки могут отказать в визе повторно. Сейчас более вероятными являются якобы второй и третий сценарии.

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