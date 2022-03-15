Российское издание утверждает, что Apple добавила российские карты "Мир" как новый способ оплаты

Российское пропагандистское издание ТАСС рассказало, что компания Apple вернула россиянам возможность оплаты услуг. Что именно сделала компания – дальше.

Если это правда, не ясно, за что Apple собирается принимать оплату, ведь она перестала продавать свои товары на территории России. Так же недоступен и Apple Pay.

Интересно Россияне не могут купить товары Apple в официальном онлайн-магазине компании

Apple, платежи и "русский "Мир"

Все что известно – краткое сообщение:

Apple добавила банковские карты с платежной системой "Мир" как возможный способ оплаты в аккаунте Apple ID,

– говорится в телеграмм-канале ТАСС.

24 канал не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Если посетить российский магазин Apple, пользователь встречает сообщение: "Магазин Apple Store в этот момент закрыт". Аналогичное сообщение можно просмотреть, нажав на меню "Варианты оплаты".

Магазин Apple Store в России не работает / Скриншот 24 канала

По словам ТАСС, в аккаунте среди способов оплаты числится:

Apple Pay (который перестал работать в России),

большинство кредитных и дебетовых карт,

счет мобильного телефона,

остаток на счету Apple ID от погашения подарочных карт App Store и iTunes

внесение средств и карты "Мир".

В целом, добавление карты "Мир" могло бы разрешить и дальше принимать платежи, несмотря на уже введенные санкции, ведь использование Visa и Mastercard пока может не работать.