Российское издание утверждает, что Apple добавила российские карты "Мир" как новый способ оплаты
Источник:ТАСС
Российское пропагандистское издание ТАСС рассказало, что компания Apple вернула россиянам возможность оплаты услуг. Что именно сделала компания – дальше.
Если это правда, не ясно, за что Apple собирается принимать оплату, ведь она перестала продавать свои товары на территории России. Так же недоступен и Apple Pay.
Интересно Россияне не могут купить товары Apple в официальном онлайн-магазине компании
Apple, платежи и "русский "Мир"
Все что известно – краткое сообщение:
Apple добавила банковские карты с платежной системой "Мир" как возможный способ оплаты в аккаунте Apple ID,
– говорится в телеграмм-канале ТАСС.
24 канал не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Если посетить российский магазин Apple, пользователь встречает сообщение: "Магазин Apple Store в этот момент закрыт". Аналогичное сообщение можно просмотреть, нажав на меню "Варианты оплаты".
Магазин Apple Store в России не работает / Скриншот 24 канала
По словам ТАСС, в аккаунте среди способов оплаты числится:
- Apple Pay (который перестал работать в России),
- большинство кредитных и дебетовых карт,
- счет мобильного телефона,
- остаток на счету Apple ID от погашения подарочных карт App Store и iTunes
- внесение средств и карты "Мир".
В целом, добавление карты "Мир" могло бы разрешить и дальше принимать платежи, несмотря на уже введенные санкции, ведь использование Visa и Mastercard пока может не работать.
Что такое карта "Мир"
Это российская платежная система, внедрение которой началось в 2015 году. В настоящее время ее доля на собственном рынке агрессора составляет 25 процентов. При этом по статистическим данным, которым вряд ли можно доверять, доля оплат по этим картам в 2021 году превышала конкурентов – Visa и Mastercard.