Если это правда, не ясно, за что Apple собирается принимать оплату, ведь она перестала продавать свои товары на территории России. Так же недоступен и Apple Pay.

Интересно Россияне не могут купить товары Apple в официальном онлайн-магазине компании

Apple, платежи и "русский "Мир"

Все что известно – краткое сообщение:

Apple добавила банковские карты с платежной системой "Мир" как возможный способ оплаты в аккаунте Apple ID,
– говорится в телеграмм-канале ТАСС.

24 канал не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Если посетить российский магазин Apple, пользователь встречает сообщение: "Магазин Apple Store в этот момент закрыт". Аналогичное сообщение можно просмотреть, нажав на меню "Варианты оплаты".

Магазин Apple Store у Росії не працює

Магазин Apple Store в России не работает / Скриншот 24 канала

По словам ТАСС, в аккаунте среди способов оплаты числится:

  • Apple Pay (который перестал работать в России),
  • большинство кредитных и дебетовых карт,
  • счет мобильного телефона,
  • остаток на счету Apple ID от погашения подарочных карт App Store и iTunes
  • внесение средств и карты "Мир".

В целом, добавление карты "Мир" могло бы разрешить и дальше принимать платежи, несмотря на уже введенные санкции, ведь использование Visa и Mastercard пока может не работать.

Что такое карта "Мир"


Это российская платежная система, внедрение которой началось в 2015 году. В настоящее время ее доля на собственном рынке агрессора составляет 25 процентов. При этом по статистическим данным, которым вряд ли можно доверять, доля оплат по этим картам в 2021 году превышала конкурентов – Visa и Mastercard.