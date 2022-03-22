Такое требование для российских СМИ выдвигает Роскомнадзор. После признания компании Meta экстремистской в ​​России ведомство обнародовало соответствующее заявление.

Важно Meta признали в России экстремистской организацией

Не допускается демонстрация в русских СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc. и социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих ей,

– говорится в сообщении.

Это правило распространяется не только на СМИ – демонстрация указанных логотипов запрещена всем в России.

Кроме того, российские СМИ обязаны будут маркировать Meta Platforms Inc. как запрещенную в стране организацию. Отметим, что обязательной маркировкой для СМИ станет после того, как российский Минюст включит Meta в список экстремистских организаций.

Также Facebook и Instagram исключат из российского реестра социальных сетей. Компания Meta будет исключена из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете.

Почему соцсети Meta запретили в России

Генпрокуратура потребовала признать Meta "экстремистской организацией" после того, как компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, которые начали появляться в соцсетях Facebook и Instagram.

Пользователи могли выражать пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко, однако этот запрет длился недолго.