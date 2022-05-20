Российский военный спутник, сгоревший 18 мая в атмосфере, оказался макетом

В Роскосмосе намекнули, что не запускали на орбиту настоящий спутник "Космос-2555". Это якобы был лишь макет, не способный к выполнению каких-либо задач.

Такой вывод можно сделать из заявления главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Прямо он об этом не сказал, однако его слова о ракете "Ангара" на это намекают.

Интересно Что-то пошло не так: российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Россия запускает не спутники, а муляжи

Кратко напомним:

30 апреля для российского Минобороны запустили якобы военный спутник "Космос-2555".

Почти сразу, как заявляли источники, что-то пошло не так: объект не смог удержать орбиту и стал сближаться с Землей.

18 мая он окончательно сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, так и не совершив никаких орбитальных маневров.

Теперь становится ясно почему: никаких задач для него и не планировалось, потому что это был макет.

В нашем предыдущем материале мы писали, что астроном Джонатан МакДоуэлл в твиттере предположил, что спутник может быть ненастоящим. Его предположение оказалось правдой.

Вчера, 19 мая, российское пропагандистское издание "ТАСС" опубликовало материал со следующим заголовком: "Рогозин заявил, что "Ангара" больше не будет выводить макеты, пуски будут со спутниками".

Какие же выводы можно сделать из этого заглавия? Прежде всего, мы знаем, что именно ракета "Ангара" вывела на орбиту объект, который впоследствии сгорел в атмосфере Земли. Формулировка, используемая Рогозином, дает понять, что все предыдущие запуски происходили именно с муляжами.

Больше массогабаритные макеты запускать не будем, когда спутники будут готовы, тогда будут пуски,

– сказал рашистский политик, в руках которого находится космическое агентство.

По его словам, сейчас ракеты находятся на космодроме и будут "запускаться по оперативной необходимости". На каком этапе изготовления находятся сами спутники неясно. Доподлинно неизвестно даже их предназначение. Если их сборка еще не завершена, существует шанс, что технологические санкции заблокируют их дальнейшее создание.

Другая сторона медали

Однако всегда стоит помнить о главном атрибуте россиянина, а особенно рашиста – вранье. Нельзя отбрасывать вариант, что это все-таки был настоящий спутник, который должен был работать. Однако из-за сбоя или какой-то поломку все пошло не по плану, и Рогозину пришлось оправдываться перед народом, заявляя, что в атмосфере сгорели не миллионы рублей налогоплательщиков, а муляж.

Вряд ли мы узнаем, что на самом деле произошло. Однако 24 канал продолжает следить за ситуацией, которая при любом раскладе является проигрышной для России.

При запуске Дмитрий Рогозин широко разрекламировал эту миссию, заявив, что на корпус ракеты нанесена буква Z – главный символ российского вторжения в Украину. Впоследствии ведомство сообщало об успешном выходе на целевую орбиту. О вхождении объекта в атмосферу планеты сообщало не только командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), но и многочисленные наблюдатели за спутниками и астрономы. Россия при этом молчала.