Российский суд запретил 61 смартфон производства Samsung

Одно из российских изданий написало о запрете продажи 61 модели смартфонов Samsung на территории страны. Решение принял арбитражный суд Москвы.

Решение запрещает компании ввоз, продажу и даже хранение на территории России некоторых смартфонов, выпущенных с 2017 года. В санкционный список попали даже последние новинки Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold.

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Почему запретили смартфоны

Причина кроется в иске швейцарской компании Sqwin SA, которая ранее выдвинула требование о запрете платежного сервиса Samsung Рау в России. По мнению истца, использованная корейской компанией технология нарушает его патент.

Запрет Samsung Рау в России:

В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а владельцем патента – компания Sqwin SA.

Датой регистрации патента указывается 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета его действия – 2 декабря 2013 года.

Сервис Samsung Pay запустили в 2015 году, а в России он появился через год. Сегодня платежная система является третьей по популярности в стране.

Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с утверждением истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей".

Согласно описанию изобретения, он принадлежит "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Такая формулировка ставит под угрозу и другие подобные сервисы – Apple Pay и Google Pay.

Как известно, в июле суд запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование на территории страны продукции, что поддерживает сервис Samsung Рау. Тогда суд не указал конкретные модели, которые подлежат запрету, поэтомуПосле этого суд 19 октября опубликовал дополнительные требования.

Samsung уже обжаловала решение суда, поэтому пока оно не вступило в силу.