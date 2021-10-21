Решение запрещает компании ввоз, продажу и даже хранение на территории России некоторых смартфонов, выпущенных с 2017 года. В санкционный список попали даже последние новинки Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold.
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Почему запретили смартфоны
Причина кроется в иске швейцарской компании Sqwin SA, которая ранее выдвинула требование о запрете платежного сервиса Samsung Рау в России. По мнению истца, использованная корейской компанией технология нарушает его патент.
Запрет Samsung Рау в России:
- В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а владельцем патента – компания Sqwin SA.
- Датой регистрации патента указывается 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета его действия – 2 декабря 2013 года.
- Сервис Samsung Pay запустили в 2015 году, а в России он появился через год. Сегодня платежная система является третьей по популярности в стране.
- Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с утверждением истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей".
- Согласно описанию изобретения, он принадлежит "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Такая формулировка ставит под угрозу и другие подобные сервисы – Apple Pay и Google Pay.
Samsung уже обжаловала решение суда, поэтому пока оно не вступило в силу.