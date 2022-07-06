Импортозамещение провалилось: российский "смартфон" AYYA T2 могут не выпустить

После полномасштабного вторжения в Украину и наложенных на Россию санкций, ряд производителей смартфонов покинули рынок страны-агрессора. В России пытались сделать вид, что все хорошо, ведь есть собственный "смартфон" AYYA. Теперь же сообщается, что производитель "столкнулся со сложностями при разработке смартфона AYYA второго поколения – модели T2".

Напомним, "защищенный", как отмечает производитель корпорации "Ростех", смартфон AYYA T1 поступил в продажу в октябре 2021 года. Он оснащен процессором MediaTek Helio P70, 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 Гбайт. В роли операционной системы выступает искалеченный андроид под названием "Аврора". Любые комментарии здесь лишние...

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Особенностью AYYA T1 является функция отключения камеры и микрофона, которая "обеспечивает повышенный уровень приватности"… в России. Причем в таком режиме устройство оставляет пользователю возможность доступа в Интернет, применение мессенджеров и запуска программ – самая настоящая инновация!

Что по AYYA T2

Предполагалось, что модель AYYA T2 дебютирует в этом году. Однако, как теперь стало известно, у "Ростеха" возникли трудности со снабжением процессоров "Скиф" для нового аппарата. Изготовлением этих чипов должна была заниматься тайваньская компания TSMC, прекратившая сотрудничество с российскими партнерами из-за того, что Россия развернула полномасштабную войну с Украиной.

Кроме того, у разработчика возникли проблемы с адаптацией "Скифов" для проекта AYYA: перегрев процессоров усложнил дальнейшее создание смартфона. Таким образом, судьба AYYA T2 сейчас находится под вопросом. Вероятно, гаджет уже совсем скоро осуществит негативный выход на рынок.

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На самом деле создать что-то собственное и качественное без помощи других стран или без откровенного воровства в России практически не реально, но это никого не удивляет. Таким образом, очередная попытка импортозамещения и создания гаджета "аналогов которому..." ну вы поняли, провалилась.