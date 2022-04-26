Российский смартфон AYYA стал мемом, но не стал популярным: сколько устройств продали

В начале марта в сети распространялось видео в котором депутат Госдумы Мария Бутина рассказала россиянам, что никакие айфоны им не нужны, ведь есть AYYA T1. Ролик разобрали на мемы, а вот смартфоны брать не захотели.

Смартфону не помог даже выход с рынка популярнейших конкурентов и дефицит их устройств в магазинах. Несмотря на полный провал AYYA, компания, ответственная за выпуск этого хлама, планирует и дальше развивать проект.

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Сколько смартфонов AYYA продали

Смартфон от компании "Смартекосистема", принадлежащей к государственной "Ростех", увидел свет в октябре 2021 года, но с тех пор было продано всего 370 штук.

Работает AYYA T1 на процессоре MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11.

Разработчики позиционировали смартфон как устройство для конфиденциального общения, исключающее сбор личных данных.

На деле это заявление оказалось только маркетинговым ходом, ведь вся его "конфиденциальность" заключается не в специальных программных решениях против хакеров, а в дополнительной кнопке, которая одним нажатием выключает микрофон и камеру. В этом случае теряется основная функция – функция телефона. Выключив микрофон, пользователя, конечно, не подслушает "коварный Госдеп", но и собеседник ничего не услышит.

В последнее время цена на устройство снизилась с 40 до 20 тысяч рублей. Но даже это не сделало покупку более привлекательной в глазах россиян.

В "Ростехе" же гордо заявляют, что распродали всю первую партию.

В новых поставках процессор планируют заменить российским "Скифом". Отметим, что он изготовлен по устаревшей 28-нанометровой технологии, которая использовалась производителями в 2010-2013 годах. Поэтому от AYYA T2 следует ожидать соответствующего уровня производительности и энергопотребления. Android же заменят на "Аврору", которую разрабатывают уже не один год.

Рашистский депутат Мария Бутина показывает зрителям смартфон AYYA T1: видео