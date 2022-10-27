Из России бегут даже свои: производитель смартфонов Inoi перебрался в Эстонию

Компания Inoi, которая еще недавно была российским производителем смартфонов и выпустила свое первое устройство на ОС "Аврора", теперь называет себя эстонским брендом. Она покинула Россию еще как минимум месяц назад.

На официальном сайте производителя больше нет ранее присутствовавших там регионов Россия и Беларусь, вместо них используется флаг СНГ. При этом представитель бренда заявил, что компания "не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская".

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Что известно

Флаг России исчез с сайта Inoi в промежутке между 31 марта и 5 сентября, свидетельствуют архивные копии. На официальном сайте VVP Group (выступает официальным поставщиком бренда) сейчас отсутствует информация о представительстве в России, карта сайта ведет на страницу Казахстана и Узбекистана. Несмотря на это, устройства Inoi по-прежнему можно купить в российских магазинах.

Выход Inoi из России вряд ли повлияет на рынок в целом, поскольку доля компании была минимальной. Поскольку компания не дает комментариев, неясно, почему было принято такое решение. Вероятно, это попытка дистанцироваться от войны, которую начала Россия против Украины, чтобы избежать проблем с иностранными партнерами и поставками. А это ей действительно нужно, ведь, хоть свой первый смартфон она и выпустила на российской ОС, он провалился в продажах и компания переключилась на Android-смартфон и китайскую сборку.

Это первый известный случай, когда российский бренд покидает страну во время войны и начинает всячески от нее открещиваться. Станет ли это примером для других, покажет время.