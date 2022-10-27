На официальном сайте производителя больше нет ранее присутствовавших там регионов Россия и Беларусь, вместо них используется флаг СНГ. При этом представитель бренда заявил, что компания "не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская".

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Что известно

Флаг России исчез с сайта Inoi в промежутке между 31 марта и 5 сентября, свидетельствуют архивные копии. На официальном сайте VVP Group (выступает официальным поставщиком бренда) сейчас отсутствует информация о представительстве в России, карта сайта ведет на страницу Казахстана и Узбекистана. Несмотря на это, устройства Inoi по-прежнему можно купить в российских магазинах.

Выход Inoi из России вряд ли повлияет на рынок в целом, поскольку доля компании была минимальной. Поскольку компания не дает комментариев, неясно, почему было принято такое решение. Вероятно, это попытка дистанцироваться от войны, которую начала Россия против Украины, чтобы избежать проблем с иностранными партнерами и поставками. А это ей действительно нужно, ведь, хоть свой первый смартфон она и выпустила на российской ОС, он провалился в продажах и компания переключилась на Android-смартфон и китайскую сборку.

Это первый известный случай, когда российский бренд покидает страну во время войны и начинает всячески от нее открещиваться. Станет ли это примером для других, покажет время.