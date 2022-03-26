Российский "Мегафон" исключили из Международной ассоциации операторов мобильной связи

Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA сообщила об исключении российской компании "Мегафон", которая вступила в эту организацию в 1995 году.

Кто такие GSMA

GSMA – крупнейшее международное объединение операторов и производителей оборудования, действующее с 1995 года. Важнейшим направлением деятельности GSMA является выработка и определение технических стандартов. Например, ассоциация решает, какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений.

Не пропустите Служба Google Pay приостановила работу с картами "Мир"

Исключение Мегафона из ассоциации

Об исключении российского оператора из ассоциации сообщают российские СМИ со ссылкой на соответствующее сообщение GSMA.

Информируем, что "Мегафон" больше не является членом GSMA,

– утверждается в сообщении ассоциации.

В ассоциации находятся более тысячи компаний и организаций со всего мира. Из российских компаний помимо "Мегафона" членами ассоциации являются:

МТС;

"Билайн";

и Tele2.

Конечно, представители российского оператора "искренне удивлены" такому решению GSMA и отмечают, что такой шаг не имеет никаких правовых оснований". Также В "Мегафоне" отметили, что рассматривают варианты восстановления своего статуса в ассоциации.

"Мегафон" исключили из перечня роуминговых операторов

Одновременно с исключением "Мегафона" GSMA сообщила, что исключила российского оператора из так называемого "перечня роуминговых партнеров" (Roaming partner listing, RPL). К сожалению, пока что это не свидетельствует об отключении "Мегафона" от международного роуминга, поскольку роуминговые соглашения телеком-операторы заключают самостоятельно с каждым партнером. Однако, это может служить сигналом для операторов, который подтолкнет их к расторжению этих сделок в ближайшем будущем.

Как насчет других операторов

К сожалению, сейчас нет никакой информации об исключении других российских операторов из ассоциации GSMA. По крайней мере пока ни один из других российских операторов членов ассоциации не сообщил о получении такого уведомления. В том это не значит, что они не получат такое известие в будущем.