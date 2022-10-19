Российский космонавт, позировавший на МКС с флагами так называемых "ЛДНР", сбил машиной пешехода

Недавно вернувшийся на Землю после шестимесячного пребывания на Международной космической станции российский космонавт Олег Артемьев попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 24 канал, командир 67-й экспедиции Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев сбил пешехода "в условиях ограниченной видимости". Об этом "Роскосмос" рассказал в своем телеграмме.

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Что известно о ДТП с российским космонавтом

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода "на плохо освещенной дороге", сообщили в ведомстве. Отмечается, что Артемьев был трезв, вызвал на место происшествия врачей.

"Роскосмос" идентифицировал пешехода как Анатолия Уронова, который, по данным российских так называемых СМИ, являлся руководителем проекта в учебном центре "Звездный городок" в Москве. Об этом рассказал российский космический журналист Анатолий Зак.

Если вам интересно состояние пешехода, то он находится в больнице "с переломами".

Имел ли право Артемьев садиться за руль

Олег Артемьев недавно вернулся на Землю после 6-месячного пребывания на МКС. Он приземлился 29 сентября на борту космического корабля "Союз" в Казахстане вместе с двумя другими космонавтами.

Космонавты, только что вернувшиеся из космоса, обычно имеют несколько недель отдыха от вождения авто на фоне рецензируемых исследований, показывающих, что их способность управлять автомобилем снижается.

Раффи Куюмджян, летный хирург канадского астронавта Криса Хедфилда во время его миссии 2012-13 годов, сказал, что находящийся на шестимесячной миссии типичный резидент космической станции может возобновить вождение примерно через три недели, в зависимости от медицинского разрешения.

Артемьев приземлился 20 дней назад и, вероятно, должен следовать медицинским рекомендациям своего врача, прежде чем садиться за руль.

Антиукраинская пропаганда в космосе

Олег Артемьев стал известен более широкой публике после того, как приобщился к распространению российской пропаганды прямо на борту МКС. Российское космическое агентство опубликовало 4 июля две фотографии в своем Telegram-канале, на которых Артемьев вместе с коллегами Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым на борту МКС позируют с флагами самопровозглашенных республик.

NASA сначала получалось от комментирования этого события, но впоследствии после немалой критики все же осудило такой шаг "Роскосмоса". В частности, ведомство резко осудило действия трех российских космонавтов на борту станции.

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Следует отметить, что рабочие отношения между ведомствами сохранились в течение всей войны, даже несмотря на то, что экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин открыто угрожал возможным выходом из партнерства по МКС, а Россия шутила, что американский астронавт может оказаться в открытом космосе.

Однако недавно NASA и SpaceX доставили российскую космонавтку Анну Кикину на Международную космическую станцию на борту космического корабля Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов. Эти полеты, правда, были согласованы задолго до полномасштабного нападения России на Украину.