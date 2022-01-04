Столкновение произошло еще весной 2021 года. Такую информацию обнародовали в квартальном отчете NASA по космическим обломкам.
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О чем говорится в отчете NASA
Американские космические силы подтвердили, что 18 марта китайский метеоспутник YunHai столкнулся с обломком российской ракеты "Зенит-2". Именно она в 1996 году вывела на орбиту военный спутник "Космос 2333" ("Целина-2"). "Встреча" с космическим мусором обернулась для китайского аппарата частичным разрушением.
Всего образовалось почти 40 обломков
Ранее о столкновении сообщил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл. Он утверждал, что произошло все на высоте 780 километров при относительной скорости 13,26 километра в секунду. После этого образовалось 37 обломков. Ученый также пояснил, что точка столкновения была над городом Тромсе в Норвегии.
Где расположен город Тромсе: смотрите на карте
Ранее похожие случаи уже случались в космосе
- В NASA уточнили, что созданные людьми объекты сталкивались на орбите и раньше. Впрочем, случай с китайским спутником и российским космическим мусором стал первым, начиная с 2009 года.
- Тогда российский военный спутник "Космос-2251" протаранил другой американский Iridium 33. Столкновение разрушило их вдребезги, зато в космосе появилось 2370 обломков.