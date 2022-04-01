Российский канал Царьград отсудил у Google миллиард рублей и передал их на войну против Украины

Пропагандистский телеканал Царьград, аккаунт которого ранее забанил YouTube, утверждает, что отсудил у Google один миллиард рублей. Их передали русской армии для финансирования войны против Украины.

Как утверждает источник, выплата является следствием судебного иска, подавшего "Царьград" против Google. Путинские пропагандисты угрожают: если американская компания продолжит игнорировать местное законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов.

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Что известно

Иск подали с требованием снять блокировку с YouTube-канала.

Google, как можно понять, проиграл дело. Суд также отклонил кассационную жалобу компании на решение предыдущих инстанций.

В пресс-службе телеканала заявили, что полученные деньги будут направлены на военные нужды. Традиционно пропагандисты называют это "специальной операцией".

Традиционно пропагандисты называют это "специальной операцией". Таким образом, представители канала прямо признали финансирование терроризма, массовых убийств и разрушений, которые наносит Украине и украинцам российская армия.

Руководство Царьграда планирует взимать с Google новые суммы, в том числе и за рубежом, если компания не восстановит YouTube-канал.

Напомним, 28 июля 2020 телеканал "Царьград" сообщил, что его аккаунт на YouTube заблокирован. В пресс-службе Google объяснили это санкциями: основатель Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями США. В августе 2020 года в арбитражный суд Москвы поступил иск о возобновлении аккаунта и возмещении недополученных средств от монетизации контента.