Российский канал Царьград отсудил у Google миллиард рублей и передал их на войну против Украины
Источник:Российский "Интерфакс"
Пропагандистский телеканал Царьград, аккаунт которого ранее забанил YouTube, утверждает, что отсудил у Google один миллиард рублей. Их передали русской армии для финансирования войны против Украины.
Как утверждает источник, выплата является следствием судебного иска, подавшего "Царьград" против Google. Путинские пропагандисты угрожают: если американская компания продолжит игнорировать местное законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов.
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Что известно
- Иск подали с требованием снять блокировку с YouTube-канала.
- Google, как можно понять, проиграл дело. Суд также отклонил кассационную жалобу компании на решение предыдущих инстанций.
- В пресс-службе телеканала заявили, что полученные деньги будут направлены на военные нужды. Традиционно пропагандисты называют это "специальной операцией".
- Таким образом, представители канала прямо признали финансирование терроризма, массовых убийств и разрушений, которые наносит Украине и украинцам российская армия.
- Руководство Царьграда планирует взимать с Google новые суммы, в том числе и за рубежом, если компания не восстановит YouTube-канал.
Напомним, 28 июля 2020 телеканал "Царьград" сообщил, что его аккаунт на YouTube заблокирован. В пресс-службе Google объяснили это санкциями: основатель Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями США. В августе 2020 года в арбитражный суд Москвы поступил иск о возобновлении аккаунта и возмещении недополученных средств от монетизации контента.