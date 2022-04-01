Как утверждает источник, выплата является следствием судебного иска, подавшего "Царьград" против Google. Путинские пропагандисты угрожают: если американская компания продолжит игнорировать местное законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов.

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Что известно

Иск подали с требованием снять блокировку с YouTube-канала.

Google, как можно понять, проиграл дело. Суд также отклонил кассационную жалобу компании на решение предыдущих инстанций.

В пресс-службе телеканала заявили, что полученные деньги будут направлены на военные нужды. Традиционно пропагандисты называют это "специальной операцией".

Таким образом, представители канала прямо признали финансирование терроризма, массовых убийств и разрушений, которые наносит Украине и украинцам российская армия.

Руководство Царьграда планирует взимать с Google новые суммы, в том числе и за рубежом, если компания не восстановит YouTube-канал.