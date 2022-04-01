Российский Яндекс без технологий: компании прогнозируют проблемы уже через год

Все подразделения Яндекса оказались под угрозой нехватки оборудования. Из-за санкций компания потеряла доступ к полупроводниковой продукции. Большие проблемы прогнозируют уже через год-полтора.

Яндекс начинался как поисковая система. Сегодня компания "обросла" огромным количеством продуктов и даже выпускает собственные устройства. Похоже, продлится это недолго.

Интересно Samsung, возможно, начинает отключать российские карты "Мир" от сервиса Samsung Pay

Что известно

Как пишет источник, компания уже сейчас сталкивается с нехваткой оборудования из-за американских санкций.

В ближайшие год-полтора у Яндекса может возникнуть явная нехватка полупроводниковой продукции, необходимой для серверов, которые компания использует для обеспечения своего бизнеса.

Об этом конфиденциально сообщили сразу два человека, которые непосредственно осведомлены о ситуации.

По их словам, санкции в отношении технологий двойного назначения (то есть имеющих как военное, так и коммерческое применение) особенно ударили по подразделению беспилотных автомобилей Яндекса.

Впрочем, нехватка серверного оборудования, как считают эксперты, может сказаться на работе всей компании: от поисковика и облачного бизнеса до сервисов "Яндекс. Музыка" и "Яндекс. Маркет".

Вполне вероятно, что это приведет к большим структурным изменениям в компании. Ей придется отказаться от определенного количества проектов, чтобы сохранить на плаву хоть что-то.

Сейчас Яндекс выпускает "умные" колонки, роботов для доставки еды, поддерживает голосового ассистента Алису, который по возможностям не уступает, а кое в чем и превосходит западные аналоги, владеет проектами такси, доставки еды, музыки, маркетплейса, экосистемой облачных сервисов (хранилище, почта, переводчик, новости, карты) и тому подобное. Теперь компания будет вынуждена выбирать.

Если подытожить, то чем меньше продуктов и услуг предоставляет компания, тем меньшие налоги она в итоге уплатит в российский бюджет и тем меньше денег Путин будет иметь на финансирование войны против Украины,