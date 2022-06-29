Странную, как для российских властей, идею, выдвинул заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале. По словам депутата, создание движка должно стать приоритетной задачей в части государственной поддержки отечественного игрового рынка.

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Очередная российская идея

Игровой движок – это базовое программное обеспечение любой компьютерной игры. Он отвечает за ее техническую сторону. Депутат Горелкин, как оказалось, обеспокоен тем, что игра Atomic Heart базируется на игровом движке Unreal Engine американской компании Epic Games, присоединившейся к санкциям против России.

Atomic Heart – компьютерная игра, которую разрабатывает российская студия Mundfish в жанре приключенческого шутера он первого лица. События игры происходят в альтернативной версии СССР, где произошло восстание роботов.

Atomic Heart разрабатывается на игровом движке Unreal Engine, который принадлежит американской компании Epic Games. В начале марта она присоединилась к санкциям против России и прекратила продажу своих игр. Доступ к движку для российских разработчиков пока сохраняется, но в любой момент может быть прекращен. Та же история с другим стандартом игровой индустрии – движком Unity, который также принадлежит американцам,

– жалуется Горелкин.

При этом он отмечает, что конкурентоспособных аналогов у России нет, поэтому нужно срочно создавать свой движок. По его мнению, это должно быть open-source решение, которое российский геймдев сможет бесплатно использовать для своих проектов.

Следует отметить, что создание нового движка требует времени. К примеру, Unreal Engine 4 разрабатывали с 2003 по 2014 год. Поэтому надеяться на скорейшее решение России не стоит.