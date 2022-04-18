Как известно, россиянам плохо дается создание чего-то нового. Они предпочитают украсть уже готовый продукт и представить его, как нечто свое и оригинальное.

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Что не так с российским аналогом Google Play

После анализа APK файла приложения загруженного с официального сайта проекта, стало известно, что клиент содержит много не привлеченных в приложении упоминаний F-Droid. В коде RuMarket, в частности, удалось найти ссылку на форум F-Droid и его репозиторий в GitLab.

Кроме упоминаний в исходном коде, на официальном сайте RuMarket была обнаружена страница для добавления RuMarket к каталогу клиента F-Droid.

Таким образом российские "разработчики" нарушают условия лицензии F-Droid GNU GPL V3. Согласно им, другие разработчики вправе изменять клиент F-Droid на собственное усмотрение, однако кроме бинарного файла они должны опубликовать исходные коды клиента, а это сделано не было.

Ранее в России также создали дешевую копию Instagram. Российский заменитель "аналогов которому нет" Россграм наполненный стоковыми элементами скачали тысячи пользователей. Вскоре после этого этим воспользовались мошенники обманув 100 тысяч пользователей.