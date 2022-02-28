Российских разработчиков лишат доступа к софту с открытым кодом

Международная площадка GitHub может ограничить доступ к депозитарию открытого кода для российских разработчиков. Хотя применение такого софта свободно, лицензионное соглашение для него все же существует и имеет немало ограничений, среди которых запрещающие странам под санкциями работать с изложенным в свободный доступ кодом.

Поддержки могут лишить уже существующие программы. По данным издания, разработчики уже начали публиковать в социальных сетях высказывания о возможном запрете на использование российскими программистами их кода.

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Как это повлияет на Россию

Хотя открытое ПО может свободно использоваться разработчиками, авторы кода могут самостоятельно устанавливать правила использования своих разработок, в том числе отказать в праве их применения по тем или иным причинам.

Кроме того, действительно крупных компаний, предоставляющих лицензии Open Source немало, включая таких гигантов, как Mozilla и Apache.

Следует отметить, что созданных исключительно в России решений будет недостаточно, а некоторые программные продукты вообще не имеют аналогов. Более 85% российского ПО, дающего право на доступ к госзакупкам, в той или иной форме использует открытый код. К примеру, на нем сделаны фактически все ОС на платформе Linux, которые поставляются многим корпоративным клиентам и государственным ведомствам, включая силовые.

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