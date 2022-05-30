Российские власти, вероятно, тестируют полное отключение VPN-сервисов

В условиях масштабной цензуры россиянам не остается ничего другого, кроме использования VPN-сервисов для доступа к заблокированным ресурсам. Однако и эту лазейку, судя по всему, скоро закроют, погрузив Россию в информационный вакуум.

В настоящее время сообщается о проблемах с работой протоколов IPSec и IKEv2, используемых большинством VPN-сервисов. И хотя официальных подтверждений нет, СМИ и эксперты сходятся во мнении, что российские власти тестируют полную блокировку VPN.

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Что известно

Согласно информации от аналитического агентства Global Check, проекту по изучению и помощи в обходе блокировок, в ряде регионов России внезапно перестали работать протоколы IPsec и IKEv2. Также отключения коснулись протокола L2TP.

Проблемы замечены в западной части страны – Краснодарский край, Ростовская область, а также в Сибири.

В некоторых случаях сигнал не проходит даже между русским сервером и клиентом.

Проблема в том, что IPSec и IKEv2 фактически являются основой для подавляющего большинства VPN-сервисов во всем мире.

Недоступность этих протоколов означает недоступность VPN в принципе – причем сразу почти всех без разбора.

Это удар еще и по корпоративному сегменту – множество компаний организуют совместную работу с использованием именно этих протоколов.

Интересно, что даже после стольких фактов блокирования разнообразных ресурсов и цензурирования огромного количества информации, некоторые россияне в сети все равно продолжают оправдывать свою власть, заявляя, что этот сбой на самом деле является умышленным вмешательством со стороны зарубежных компаний с целью напакостить пользователям из России. Другие пытаются убедить их, что в стране тестируют полное отключение VPN-сервисов.

Официальные лица пока никак не комментировали происходящее, поэтому сказать точно, кто за этим стоит, пока невозможно. Многие администраторы корпоративных сетей, где используется этот протокол, уже сейчас ищут возможные решения для обхода блокировок.

, ранее российские власти блокировали отдельные VPN-сервисы. Пока таких более 20. В списке подсанкционных оказались Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. При этом в Роскомнадзоре отметили, что компании, использующие VPN для обеспечения работы технологических процессов, продолжат работать с ними. После проверки регулятор, отвечающий за цензуру, может одобрить использование соответствующих сервисов для организаций и предприятий, но обычные пользователи не смогут пользоваться ими.