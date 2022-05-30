Российские владельцы PlayStation подали в суд на компанию Sony: чего они хотят
30 мая 2022 , 14:29Читати новину українською
Источник:Пропагандистское издание "Ведомости"
Российские пропагандистские СМИ сообщают, что владельцы консолей PlayStation подали иск против компании Sony. Требуют немалую денежную компенсацию за якобы причиненный ущерб.
Истцы требуют восстановить доступ к PlayStation Store и компенсировать моральный ущерб. Речь идет о 280 миллионах рублей.
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Суд против Sony
- Коллективный иск против Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и московского офиса компании зарегистрировал Хорошевский райсуд Москвы 25 мая 2022 года.
- Всего упоминается 28 истцов. Они просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки игр, а также компенсировать моральный ущерб – по 10 миллионов рублей каждому.
- Их позиция состоит в том, что условия использования программ Sony и законодательство России не предусматривают отказ в предоставлении услуги "в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей". Таким образом, утверждают оскорбленные россияне, односторонний отказ компании нарушает права владельцев игровых приставок и сервисов.
Это не первый иск россиян к зарубежным сервисам из-за приостановки их работы в стране. В апреле группа недовольных оккупантов, которые вместо протестов против массовых убийств украинцев бросились судиться с "вражескими" западными компаниями, подала два коллективных иска к Netflix.
- Первый из них – на 60 миллионов рублей – суд рассматривать отказался.
- Второй, о котором мы также писали, сейчас находится в неизвестном состоянии. В рамках этой претензии 20 пользователей стримингового сервиса требуют восстановить доступ к подписке и контенту, а также выплатить моральную компенсацию, размер которой не был указан. Организаторы также пригласили присоединиться к иску всех желающих.