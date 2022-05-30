Истцы требуют восстановить доступ к PlayStation Store и компенсировать моральный ущерб. Речь идет о 280 миллионах рублей.

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Суд против Sony

Коллективный иск против Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и московского офиса компании зарегистрировал Хорошевский райсуд Москвы 25 мая 2022 года.

Всего упоминается 28 истцов. Они просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки игр, а также компенсировать моральный ущерб – по 10 миллионов рублей каждому.

Их позиция состоит в том, что условия использования программ Sony и законодательство России не предусматривают отказ в предоставлении услуги "в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей". Таким образом, утверждают оскорбленные россияне, односторонний отказ компании нарушает права владельцев игровых приставок и сервисов.

Напомним, Sony приостановила поставки игр и устройств в Россию в начале марта 2022 года. Компания также приостановила работу магазина PlayStation Store на неопределенный срок. Причиной, как и во многих других случаях ухода с рынка России, является ее нападение на Украину. Уже 9 марта пользователи сообщали, что вместо привычной страницы с играми появляется серый экран, а ни один элемент интерфейса не работает.

Это не первый иск россиян к зарубежным сервисам из-за приостановки их работы в стране. В апреле группа недовольных оккупантов, которые вместо протестов против массовых убийств украинцев бросились судиться с "вражескими" западными компаниями, подала два коллективных иска к Netflix.