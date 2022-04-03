Все присоединившиеся к бойкоту организации осудили российскую агрессию и призвали прекратить убийства людей. Среди них такие громкие имена, как Apple Academic Press и Cambridge University Press & Assessment.

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Что известно

Мы сделали беспрецедентный шаг, приостановив продажу и маркетинг товаров и услуг исследовательским организациям России и Беларуси. Мы присоединяемся к другим организациям во всем мире, которые действуют, чтобы положить конец этой агрессии и восстановить мир,

– говорится в заявлении.

Это значит, что они приостановят не только продажи продуктов и услуг российским и белорусским научным организациям, но продвижение их материалов. Несмотря на это, ученые стран-агрессоров смогут публиковать на этих ресурсах свои исследования.

Также издатели рассказывают об усилиях, прилагаемых к оказанию помощи пострадавшим коллегам и подрядчикам, обеспечению поддержки и безопасности тем украинским исследователям, которые находятся в опасности из-за боевых действий.

Мы по-прежнему привержены идеалам науки как мировое сообщество. Наши действия направлены не на российских исследователей, а скорее на исследовательские организации в России и Беларуси. Вот почему мы продолжаем публиковать и распространять рукописи авторов из этих стран независимым способом, изложенным в инструкциях COPE по исследованиям, в которых говорится: "На редакционные решения не должно влиять происхождение рукописи, включая национальность, этническую принадлежность, политические убеждения, расу или религию авторов",

– добавляют авторы письма.

Среди подписантов открытого письма: