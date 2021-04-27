Как говорят киберэксперты, российские кураторы завербовали украинского хакера, который должен был помочь во внедрении этой атаки.

К теме Под видом сообщений от "Новой почты" пересылают опасный вирус

Как планировали атаку

Украинский хакер должен был прислать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Эксперты СБУ установили, что спецслужбы России действовали через жителя Запорожья. Хакер согласился за деньги осуществить целевую вирусную атаку на государственные ресурсы Украины.

Главной целью атаки должны были стать центральные органы власти и органы местного самоуправления. Они должны были заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

Украинец должен был прислать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна была поразить закрытые электронные информационные системы государственных учреждений и органов местного самоуправления.

Таким образом российские спецслужбы должны были получить доступ к информации, которая могла блокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры.