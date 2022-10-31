Sony возвращается, Huawei убегает: что происходит на российском технорынке

Российские СМИ пишут о якобы возвращении Sony на рынок России. Пропагандисты заявляют, что некоторые магазины возобновили продажу сертифицированных PlayStation 5. Между тем, компания Huawei наоборот собирается покинуть страну.

Пропагандистское издание "Известия" опубликовало материал, в котором рассказывает, что продажа сертифицированных консолей PlayStation 5 для местного рынка является официальными поставками от Sony, а не параллельным импортом (через другие страны). В продаже также появились новые игры, официально в России не выходившие.

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PlayStation 5 снова в России

В продаже на "Яндекс Маркете", Ozon, Wildberries и Techline24 были обнаружены версии консоли, сертифицированные "Ростестом". Сертификация означает, что конкретное устройство поставляется самим производителем и предназначено для продаж в России. Кроме того, оно может обслуживаться в официальных сервисных центрах. Интересно, что цена PlayStation 5 не отличается от той, которая была до ухода Sony с рынка России.

Представители Techline24 заверили, что приставки, представленные на их сайте, сертифицированы "Ростестом" и это недавняя поставка .

. В пресс-службе Wildberries сообщили, что PlayStation 5 на маркетплейсе продают предприниматели, успевшие завезти эти приставки ранее .

. Представители "Яндекс Маркета" также подтвердили наличие таких консолей.

При этом речь не обязательно идет о возвращении компании на рынок. Консоли мог ввезти один из дистрибьюторов – партнеров Sony. Сама компания ситуацию не комментирует, потому сказать более точно нельзя. Комментариев не дает и "Ростест".

Huawei наконец-то решилась?

Те же "Известия" также пишут, что компания Huawei, которая раньше постепенно уменьшала свои поставки, теперь вообще прекратила ввоз устройств в Россию и планирует полностью покинуть ее рынок в ближайшее время. Китайский производитель продавал оккупантам смартфоны, планшеты, наушники, телевизоры и другие устройства. Кроме того, он являлся поставщиком телекоммуникационного оборудования.

Источники, близкие к сотовым операторам, якобы подтвердили изданию эту информацию. Они также уточнили, что в случае ухода Huawei из России устройства этой компании будут ввозиться в страну путем параллельного импорта. Huawei уже сейчас договаривается с возможными партнерами об осуществлении таких поставок.