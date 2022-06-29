Из-за нападения России на Украину и, как следствие, массовых санкций против агрессора, рынок России оставили многие крупные поставщики электроники, включая Apple, ASUS, Dell, Samsung и другие компании. В результате ритейлеры начали ввозить электронику в Россию контрабандой, но это создает дополнительные сложности.

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Новую технику разбирают на запчасти

Российские ремонтные сервисы вынуждены разбирать на запчасти новые устройства и те, которые уже были в пользовании. Это приводит к увеличению затрат на ремонт, что провоцирует рост цен для рядовых потребителей.

Дело в том, что, когда производители техники присутствовали на российском рынке официально, они ввозили не только устройства, но и запчасти для их ремонта. Теперь техника в Россию попадает неофициально, обходя законных поставщиков. Это значит, что новых запчастей для ремонта в России все уменьшается, ведь новых поставок просто нет, да и самая "серая" техника существенно дороже.

Раньше затраты на сервисное обслуживание и его организацию несли производители, теперь все перешло "на плечи" дистрибьюторов, фактически ввозящих технику контрабандно (в России это называют "параллельным импортом").

На этом фоне увеличиваются сроки гарантийного обслуживания. Для ремонта неисправной техники, ввезенной по "параллельному импорту", ее либо приходится отправлять в те страны, где она была приобретена, либо ремонтировать самостоятельно силами сервисных центров, которые теперь вынуждены разбирать новые и пользованные гаджеты.

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Легализация "серого" импорта

В России фактически узаконили "серый" импорт техники, сняв уголовную ответственность за контрабанду. Это привело к тому, что стоимость компьютерной техники и электроники для конечного потребителя стала расти на 20-50%.

А еще у России есть серьезные проблемы с некоторыми категориями товаров. В их числе премиальные модели бытовой техники, флагманские смартфоны, умные часы, игровые консоли и другая техника.