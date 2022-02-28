Свою просьбу министр опубликовал в твиттере и подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке техгигантов.

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Я уверен, что вы не только прислушаетесь, но и сделаете все возможное, чтобы защитить Европу, Украину и весь демократический мир от этой кровавой, авторитарной агрессии. Поэтому я требую отключить сайты РФ от CloudFlare и заблокировать возможность воспользоваться вашими сервисами,

– написал Федоров в письме.



Письмо Михаила Федорова к Мэтью Принсу / Фото FEDOROV

Напомним, что сегодня украинские ИТ войска "уложили" российскую биржу и "Сбербанк", а группа хакеров Anonymous сломали ряд самых популярных в России СМИ и разместила сообщения с призывом к россиянам прекратить отправлять на войну своих граждан.