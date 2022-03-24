Российские работники Meta не хотят возвращаться в Россию – боятся заключения

Российский суд признал Meta, владелицу Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Теперь работники компании, у которых гражданство страны-террориста, боятся возвращаться домой.

По неподтвержденным данным, на компанию Meta в разных странах работают около 2000 российских граждан. В самой же России офисов у нее нет, ведь она так и не выполнила требование о "приземлении", которое предусматривало от всех крупных компаний открыть представительство на территории страны до 1 января 2022 года.

Интересно Meta признали в России экстремистской организацией

Страх и ненависть в России

Как пишет на своем сайте журналист Фарида Рустамова, за участие в деятельности экстремистской организации при въезде в страну сотрудникам может угрожать уголовная ответственность .

. Многие боятся приезжать в Россию, а около десятка людей уже приняли решение уволиться во избежание проблем для себя и своих семей.

Источником информации автор указывает собственные контакты в компании.

Сама же Meta успокаивает своих работников. Мол, речь пока не идет о признании компании экстремистской, ведь решение суда так и не опубликовали, а закон не вступил в силу. Это значит, что никому не угрожает уголовная ответственность за работу в Meta. Сейчас юристы знакомятся с полным текстом решения суда, чтобы понять его смысл и последствия, у них есть месяц для подачи апелляции.

Кто такая Фарида Рустамова