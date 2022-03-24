Российские работники Meta не хотят возвращаться в Россию – боятся заключения
Источник:Фарида Рустамова
Российский суд признал Meta, владелицу Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Теперь работники компании, у которых гражданство страны-террориста, боятся возвращаться домой.
По неподтвержденным данным, на компанию Meta в разных странах работают около 2000 российских граждан. В самой же России офисов у нее нет, ведь она так и не выполнила требование о "приземлении", которое предусматривало от всех крупных компаний открыть представительство на территории страны до 1 января 2022 года.
Интересно Meta признали в России экстремистской организацией
Страх и ненависть в России
- Как пишет на своем сайте журналист Фарида Рустамова, за участие в деятельности экстремистской организации при въезде в страну сотрудникам может угрожать уголовная ответственность.
- Многие боятся приезжать в Россию, а около десятка людей уже приняли решение уволиться во избежание проблем для себя и своих семей.
- Источником информации автор указывает собственные контакты в компании.
Сама же Meta успокаивает своих работников. Мол, речь пока не идет о признании компании экстремистской, ведь решение суда так и не опубликовали, а закон не вступил в силу. Это значит, что никому не угрожает уголовная ответственность за работу в Meta. Сейчас юристы знакомятся с полным текстом решения суда, чтобы понять его смысл и последствия, у них есть месяц для подачи апелляции.
Кто такая Фарида Рустамова
- Это российская журналистка, которая сначала работала корреспонденткой в BBC, а позже перешла в издание Meduza. В 2021 году она начала работать на телеканале "Дождь", однако сейчас он полностью заблокирован на территории России и объявил о временной паузе в деятельности. Каков ее статус на канале, неясно. Сейчас ее единственным местом работы указан только собственный сайт Faridaily.
- Впервые стала известна после того, как на одной из пресс-конференций спросила российского диктатора Путина о его вероятных дочерях – Екатерине Тихоновой и Марии Воронцовой.
- В следующий раз ее имя прозвучало еще громче: в 2018 году Фарида Рустамова стала одной из героинь статьи телеканала "Дождь", в которой женщина рассказала о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.
- Фактически, это было одно из первых в российской истории открытых обвинений в сексуальных домогательствах, а тем более домогательствах со стороны высокопоставленного чиновника.