Киберполиция в очередной раз предупреждает об опасности использования мобильных приложений, разработанных спецслужбами России и рассказывает о базовых правилах цифровой гигиены, которые помогут вам уберечь себя и других.

Не упустите Их нужно удалить немедленно: опасные приложения, которые вы можете найти на своем смартфоне

Как работают программы для смартфона, разработанные спецслужбами врага

Такие программы опасны тем, что они в ненавязчивой игровой форме склоняют пользователей к раскрытию важной информации о расположении военных объектов и критической инфраструктуры. Следовательно пользователи сами того не осознавая могут помогать врагу.

Как обнаружить опасное приложение

Такие программы в разной форме будут предлагать вам в виде игровых задач сделать фото определенных объектов, поделиться геолокацией или нанести отметки на асфальт в том или ином месте. Такие просьбы должны насторожить пользователей и побудить удалить приложение со смартфона.

Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует:

Загружать их только из официальных источников: App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery.

Проверить все доступные данные, такие как: информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей.

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Дополнительно призываем проверить смартфоны, которыми пользуются ваши дети. Ведь такие приложения часто ориентируются именно на малолетних пользователей.

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