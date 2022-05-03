В настоящее время источник пишет о дефиците процессоров и жестких дисков. Кроме того, через два месяца в стране, политики которой продолжают рассказывать, что санкции им "лишь на пользу", закрылись многие крупные торговые точки, а остальные резко подняли цены.

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На пороге краха

Продавцы и эксперты объясняют это, прежде всего, сложностями в логистике и почти полным отсутствием импорта.

При этом они уверены, что ситуацию может поправить разрешение властей на параллельный (серый) импорт.

Насчет компьютеров есть определенный дефицит, и он достаточно заметен. Говорить о том, что они доступны, нельзя,

– сказал один из экспертов.

Свою лепту вносит и падение покупательной способности россиян. Ценовая политика ритейлеров теперь "кусается": некоторые торговые сети начали делать четырех- или пятикратную наценку на свои товары.

Больше всего подорожали процессоры: в марте цены выросли вдвое по сравнению с февралем.

Видеокарты прибавили в стоимости 80 процентов в месяц.

Материнские платы и SSD-накопители – 40 процентов.

ОПГ и системы охлаждения подорожали на 30 процентов.

Стоимость блоков питания за месяц выросла на 25%.

Корпусов – на 20%.

Ситуацию не спасает даже некоторое понижение цен после корректировки курса рубля. Россия искусственно удерживает курс на стабильном уровне, чтобы остатки ее экономики не разлетелись вдребезги.

По данным источника, для современных игр на средних настройках требуется компьютер, собранный минимум за 100 тысяч рублей – почти 42 тысячи гривен по нынешнему курсу. Причем около половины этих затрат приходится именно на видеокарту.

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