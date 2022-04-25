Российские пользователи подают коллективный иск против Netflix: чего требуют

Netflix хотят обязать возобновить работу в России. С такими и подобными заголовками 25 апреля выходят материалы в российских изданиях. Пользователи подали коллективный иск.

Под коллективным иском уже подписались 20 пользователей. При этом организаторы приглашают присоединиться всех желающих.

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Требований у обиженных россиян два:

Восстановить доступ к подписке и контенту американского потокового сервиса.

Выплатить моральную компенсацию, размер которой не указан.

Как объясняет источнику Юлия Алейник, руководитель группы юристов сервиса Destra Legal, главным основанием для выдвигаемых требований является приостановление сервисом подписки в одностороннем порядке, что нарушает Соглашение пользователя и российское законодательство. О любых изменениях, уверена она, необходимо предупреждать, как минимум, за 30 дней до вступления в силу, чего Netflix не сделал.

Пользовательское соглашение Netflix, как следует из публичной оферты сервиса, исходит из принципа автопродления подписки до тех пор, пока сам пользователь от нее не откажется. Таким образом, право на односторонний отказ от подписки есть только у пользователя сервиса, но не у Netflix. Это отвечает в целом и положениям российского законодательства. Согласно п. 2 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, право на односторонний отказ от исполнения договора предоставлено только потребителю,

– говорит Алейник.

, Netflix еще в начале марта объявил о выходе с рынка оккупанта из-за нападения России на Украину. Компания не только закрыла возможность продления подписки, но и приостановила работу над российскими проектами. Кроме того, сервис отказался добавлять на сайт трансляцию российских телеканалов, чего требовали местные власти.