Российские операторы связи планируют использовать подержанное телеком-оборудование

Из-за санкций операторы связи в России столкнулись с прекращением поставки сетевого оборудования. Теперь оставшись, в том числе без базовых станций, операторы вынуждены прорабатывать вопросы покупки подержанной техники за границей.

Об этом сообщают российские "Известия" со ссылкой на собственные осведомленные источники на рынке мобильной связи. Б/у базовые станции могут использоваться операторами для установки на сети, а также для замены отдельных выходящих из строя блоков.

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Мы работаем над тем, чтобы возможные торговые и технологические ограничения не отразились на качестве услуг, а также планах модернизации сетей и развития компании. Уже заняты переконфигурацией сетей, решаем вопросы закупки оборудования, начинаем тестирование новых решений на предмет взаимозаменяемости и совместимости с существующей инфраструктурой,

– сообщил изданию представитель МТС.

Проинформированный источник издания считает что сами операторы вряд ли будут закупать и перепродавать оборудование, опасаясь санкций. Скорее всего, этим будут заниматься непубличные компании-посредники.

Издание отмечает, что такой подход позволит осуществлять закупки базовых станций в количестве, достаточном для покрытия города средних размеров или небольшого региона. Подержанное оборудование для сетей LTE сейчас на мировом рынке, поскольку многие операторы заняты внедрением 5G/5G-ready, благодаря чему происходит высвобождение базовых станций четвертого поколения.

В то же время следует заметить, что б/у оборудование может чаще выходить из строя и нуждаться в ремонте, провести который российские операторы не смогут, поскольку не будут иметь составляющих для замены.

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