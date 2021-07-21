Об этом российским СМИ рассказал генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков. Он отметил, что уже давно информировал о вероятности такой ситуации, однако никаких мер по этому поводу не было принято.

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"Уже три года я убеждаю заказчика, что нужно начать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовления не заключен", – приводит источник слова Позднякова.

Он также отметил, что задержка в заказе новых скафандров привела к исчезновению поставщиков некоторых материалов или же материалов, необходимых в производстве. Замена пропавшим материалам требует выделения больших сумм, а также приводит к увеличению сроков производства и дополнительным испытаниям.

На согласование технических заданий, к сожалению, уходят годы. Маск, думаю, узнав о цепочке согласований, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать и выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте,

– считает Сергей Поздняков.

Что известно о российских скафандрах "Орлан-МКС"

Российские космонавты на МКС пользуются скафандрами "Орлан-МКС" с 2017 года, а в роли резервных на борту станции хранятся скафандры предыдущего поколения "Орлан-МК". Скафандры "Орлан-МКС" рассчитаны на 20 выходов в открытый космос.

Только подключение к орбитальной станции многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого запланирован на 21 июля, потребует около 10 выходов в открытый космос. Это означает, что после завершения работ по подключению модуля "Наука" половина ресурса имеющихся скафандров будет исчерпана, причем эти же скафандры использовались для проведения внекорабельной деятельности ранее.

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Позняков отмечает, что после завершения установленного ресурса после дополнительных проверок, если состояние систем позволяет, принимается решение о допуске снаряжения для проведения нескольких дополнительных выходов в космос. Но это уже не гарантийный период. Принятие таких решений связано с массой рисков.