Компания-гигант JBS, которая занимается переработкой мяса, в конце мая пострадала от хакерской атаки. Она привела к тому, что 31 мая JBS остановила работу на своих заводах в Австралии, а уже 1 июня – в США.

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Сначала о возможной причастности российских хакеров к чрезвычайной ситуации заявили в Белом доме. Сейчас эту информацию подтвердили в ФБР.

Мы связали атаку с JBS Revil и Sodinokibi и прилагаем все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности,

– говорится в сообщении.

Реакция Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что после полученной информации "рассматривает возможные меры". Отвечая на вопрос репортера, будет ли принимать Байден меры против Владимира Путина, лидер Штатов заявил, что "мы внимательно изучаем этот вопрос".

Обратите внимание! JBS – это бразильская компания. У нее крупнейшие в мире продажи мясоперерабатываемой продукции. Производит говядину, курицу и свинину и продукты переделки из этого мяса.