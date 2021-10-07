Российские хакеры пытались атаковать правительственные сети США и Европы, – СМИ

СМИ сообщили, что российские хакеры на протяжении нескольких месяцев пытались атаковать американские и европейские правительственные сети. Кроме того, якобы именно российские хакеры осуществили успешный взлом федеральных агентств США в 2020 году.

Говорится, что хакеры успели скомпрометировать несколько правительственных структур. Кроме того, пострадали организации, ориентированные на политические и внешнеполитические вопросы.

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Кроме того, хакеры скомпрометировали поставщиков технологий, обеспечивающих прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе.

Пока неизвестно, удалось ли хакерам получить доступ к правительственным сетям. Сейчас этот вопрос прорабатывают федеральные органы США. В частности, об этом говорилось на недавних заседаниях Совета национальной безопасности.

Российская группа взломала несколько технологических компаний, о чем ранее не сообщалось. Хакеры также использовали новые инструменты и методы в некоторых своих операциях в этом году,

– говорится в сообщении.

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