Российские хакеры пытались атаковать правительственные сети США и Европы, – СМИ
Источник:CNN
СМИ сообщили, что российские хакеры на протяжении нескольких месяцев пытались атаковать американские и европейские правительственные сети. Кроме того, якобы именно российские хакеры осуществили успешный взлом федеральных агентств США в 2020 году.
Говорится, что хакеры успели скомпрометировать несколько правительственных структур. Кроме того, пострадали организации, ориентированные на политические и внешнеполитические вопросы.
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Кроме того, хакеры скомпрометировали поставщиков технологий, обеспечивающих прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе.
Пока неизвестно, удалось ли хакерам получить доступ к правительственным сетям. Сейчас этот вопрос прорабатывают федеральные органы США. В частности, об этом говорилось на недавних заседаниях Совета национальной безопасности.
Российская группа взломала несколько технологических компаний, о чем ранее не сообщалось. Хакеры также использовали новые инструменты и методы в некоторых своих операциях в этом году,
– говорится в сообщении.
Киберполиция разоблачила украинского хакера
- Украинский киберполиция задержала хакера, ответственного за атаки на более 100 иностранных компаний.
- Разоблачить хакера удалось в ходе международной полицейской операции. Участие в ней приняли представители киберполиции, Нацполиции, Киевской городской прокуратуры, Интерпола и Европола.
- В целом хакер атаковал более 100 иностранных компаний в Северной Америке и странах Европы.
- Известно, что хакер работал с сообщником. Именно он помогал организовать вывод денег.