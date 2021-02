9 февраля CD Projekt заявила, что исходные коды игр The Witcher 3: Wild Hunt, Gwent и Cyberpunk 2077 были украдены хакерами в ходе атаки на внутреннюю сеть компании. Последние теперь грозятся их публиковать. На соответствующих форумах уже начались торги данных.

Данные, содержащие исходные коды Thronebreaker: The Witcher Tales, The Witcher 3: Wild Hunt, не выпущенной версии The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, уже выставлены на аукцион. Хакеры требуют депозит в 0,1 биткоина. Сейчас эта сумма оценивается в 4500 долларов.

Интересно CD Projekt Red атаковали хакеры: украдены исходные коды игр и другие данные

Что будет с данными

Кроме того, судя по всему, хакеры из России: они заявили, что аукцион начнется в 13:00 по "мск".

Судя по заявлениям хакеров, они работают из России / Фото CyberNews

Между тем первая утечка уже произошла – исходный код карточной коллекционной игры Gwent. Его опубликовал на форуме Raid Forums пользователь под псевдонимом poppy9. А параллельно человек под ником MADDG пытался продать те же данные за 500 долларов.

Впоследствии ссылка на загрузку файлов из файлообменника MEGA перестала работать. Предположительно, ресурс закрыл доступ к загрузке после обращения CDPR. Однако poppy9 сделал скриншот с демонстрацией папок и файлов, которые он публиковал в сети.

Исходный код Gwent уже в сети / Фото CyberNews

Позже хакеры загрузили украденные файлы игры на новый ресурс и сейчас ссылка обновлена и активна. Скорее всего, в ближайшие недели таких публикаций будет больше. Хакеры будут публиковать данные на ресурсах, которые их не будут блокировать, и тогда доступ к ним сможет получить любой желающий.

Атака произошла в очень тяжелые для CD Projekt времена. В декабре студия выпустила ролевой шутер Cyberpunk 2077, который жестко раскритиковали за баги и отсутствие оптимизации на старом поколении консолей.